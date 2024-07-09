محافظ كفر الشيخ يتفقد نادي الإرادة والتحدي

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، نادي الإرادة والتحدي بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقد التدريبات والأنشطة الرياضية المقدمة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في رياضات "الكرة الطائرة جلوس، تنس الطاولة".

جاء ذلك بحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد ‏محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال التطوير الأخيرة بملعب الإكليرك بالنادى بعد الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه، ومشروعات الطرح الاستثماري بمركز انيرجي الرياضى بتكلفة استثمارية 7 مليون جنيه، تكلفها المستثمر.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الإهتمام الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة، لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة والهمم، والعمل على مزيد من الدمج المجتمعي لهم، من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة خصيصًا لهم، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في رئيس الجمهورية، الذي يضع ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فى مقدمة الأولويات.

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