محافظ المنوفية يكلف وحدة التدخل السريع والري برفع مخلفات ترعة بحر الفقى بقويسنا

في إطار لقاءاته اليومية مع المواطنين، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهات لوحدة التدخل السريع وإدارة الري برفع المخلفات من ترعة بحر الفقى بقويسنا، استجابة فورية لخدمة الأهالي وحفاظاً على الصحة العامة.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة لفحص عدة شكاوى، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لحالة إنسانية تعاني من ظروف صعبة.

وفي سياق آخر، كلف المحافظ رئيس حي شرق وشرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات من شارع سعد زغلول وميدان جلهوم، مشدداً على تكثيف الحملات لمدة أسبوع لتحسين المظهر العام، مع تأكيده على المتابعة المفاجئة لضمان تنفيذ التعليمات.

وأكد المحافظ أبو ليمون التزامه بالتواصل المباشر مع المواطنين، واستقبال الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

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