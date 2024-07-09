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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية الأردن: مدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي وسنواصل دعم "الأونروا"

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن الإحتلال الإسرائيلي يقوض عمل وكالة الأونروا ويحاصر دورها في تقديم الخدمات اللازمة بالضفة الغربية.

وقال "الصفدي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مواصلة دعم وكالة الأونروا التي تعرضت لمحاولات اغتيال سياسي من إسرائيل، بعد أن فرضت قوات الاحتلال واقعًا كارثيًا على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع، أن مدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مؤكدًا: "نسخر كل إمكاناتنا لدعم الأونروا بتوجيهات من الملك عبد الله وتوفير المساعدات اللازمة للوكالة".

الاحتلال الإسرائيلي الأونروا الضفة الغربية قطاع غزة قوات الاحتلال