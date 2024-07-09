محامي حسين الشحات يفجر مفاجأة خلال جلسة الاستنئاف بقضية ضرب الشيبي

قال أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات، أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، خلال نظر استناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبى، إنه طلب استعداء جمال علام ومراقب مباراة الأهلي وبيراميدز.



قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي

يذكر وأن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها على لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وشمل الحكم بحبس حسين الشحات سنة وغرامة مائة ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.



يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيب