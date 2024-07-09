بالصور.. تشييع جنازة والدة الإعلامي محمد شردي بمسقط رأسه في بورسعيد

شيع أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الضهر، وذلك من مسجد مريم بشارع الثلاثيني إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة باب رقم 2 من شارع 23 يوليو.

تشييع جنازة والدة الإعلامي محمد شردي بمسقط رأسه

وظهرت ملامح التأثر والحزن الشديد على ملامح وجه الإعلامي محمد شردي، في الوقت الذي دخل عدد من أفراد أسرته في نوبة من البكاء، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين والصحفيين.

يشار إلى أن السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامي محمد شردي، وزوجة والده الكاتب الصحفي مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.

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