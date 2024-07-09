بايدن: سنتأكد من حصول سكان تكساس على الموارد الكافية للتغلب على العاصفة المدارية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الإدارة الأمريكية ستتأكد من حصول سكان ولاية "تكساس" على الموارد التي يحتاجونها للتغلب على العاصفة المدارية الناتجة عن الإعصار "بيريل".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت مصرع شخصين على الأقل جراء اجتياح الإعصار "بيريل" بولاية تكساس والذي جاء مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قاربت سرعتها 150 كيلو مترًا في الساعة، حيث تراجع الإعصار إلى مستوى عاصفة مدارية، وأدى توغله داخل اليابسة إلى إغلاق موانئ نفطية وإلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليونين و700 ألف منزل.

ويعتبر إعصار "بيريل" أول إعصار في موسم المحيط الأطلسي لعام 2024، كما أنه أول إعصار من الفئة الخامسة على الإطلاق قبل وصوله للمكسيك يجتاح جامايكا وجرينادا وجزر جرينادين، وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمال فنزويلا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصًا، إلى جانب إحداث دمار واسع في المباني والأشجار وقطع الكهرباء.

