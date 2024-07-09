مصرع خفير في ظروف غامضة بالمنيا

لقي خفير خاص مصرعه طعنا في ظروف غامضة بقرية سيلة الشرقية بمركز مطاي شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز مطاي من أهالي قرية سيلة الشرقية بوجود قتيل داخل احد الأراضي الزراعية المتاخمة للقرية.

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي وبالإنتقال تبين مصرع ربيع كيلاني خفير خاص 47 سنة مقيم قرية سيلة الشرقية مطعونا داخل الاراضي الزراعية.

تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي مطاي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أمر المستشار إسلام الزناتي بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة واستخراج تصريح الدفن بعد التشريح كما أمر مدير نيابة مطاي باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.