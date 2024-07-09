عمر الرحباني وياسمينا زيتون يروجان للسياحة اللبنانية في كليب «مشوار رايحين مشوار»

أصدر المؤلف الموسيقي عمر الرحباني فيديو كليب "مشوار رايحين مشوار" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، لتكون الأغنية الرسمية لحملة وزارة السياحة اللبنانية لعام 2024 من إخراج كريم الرحباني وبطولة ملكة جمال لبنان والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون.

وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل، مع الكثير من التعليقات الإيجابية التي تشيد به وبالروح الجميلة التي ينقلها عن لبنان والموسم السياحي الواعد، ويقدم عمر في هذا الكليب تصور موسيقي جديد لأغنية "مشوار رايحين مشوار" التي صدرت عام 1980 من كلمات والحان غدي الرحباني، وتتضمن دعوة لزيارة أجمل المناطق في لبنان ليلاً ونهاراً



تولى كريم الرحباني تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وأظهر مجموعة من أجمل الأماكن السياحية في لبنان ومعالمه الطبيعية والأمور التي يشتهر بها من مأكولات وسهرات والنشاطات الثقافية، بمشاركة عمر الرحباني الذي يعزف على البيانو وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي تأخذ المشاهدين في هذا "المشوار" في أول ظهور رسمي لها بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم.

إطلاق الحملة جاء في حفل ضخم برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبدعوة من وزير السياحة وليد نصار، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية والإعلامية والعاملين في القطاع السياحي، وشهد الحفل العرض الأول عبر شاشة ضخمة ترافق مع تحليق لطائرة "سيسنا" تحمل شعار "مشوار رايحين مشوار" في سماء بيروت، وأجمع الحاضرون على ابداع عمر في الموسيقى وتقدمه هذه الأغنية العالقة في حنين الذكريات بأسلوب عصري راقي ومبتكر.

https://youtu.be/IgbRzNZ2FC0