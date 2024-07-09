توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة الفيوم وجامعة وادي النيل

وقع الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة وادي النيل، مذكرة تفاهم مشترك بين الجامعتين، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أنه في إطار تدعيم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة الواقعة في نطاقها الجغرافي، بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، والتزامًا بالشروط والمعايير الواجب توافرها للتعاون الأكاديمي، وفي ضوء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة، وذلك لتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وإتاحة فرص التعلم لأبناء إقليم وادي النيل في عدد من الكليات القائمة، بما يشمل كليات الصيدلة وطب الأسنان والفم والعلوم الصحية التطبيقية، وكذلك مع الكليات الجديدة التي تسعى جامعة وادي النيل لإنشائها وهي كليات: الطب البشري والعلاج الطبيعي والتمريض والذكاء الاصطناعي والحاسبات والهندسة وغيرها من الكليات.