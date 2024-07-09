محافظ طولكرم: أي شيء متحرك هو هدف لقناصة الاحتلال الإسرائيلي

أكد مصطفى طقاطقة، محافظ طولكرم، أن قوات إسرائيلية ضخمة اقتحمت مخيم طولكرم الليلة الماضية ونفذت تدميرا ممنهجا للبنى التحتية، لافتًا الى أن أي شيء متحرك في طولكرم هو هدف لقناصة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف محافظ طولكرم خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، ان الاحتلال الإسرائيلي استخدم آليات وجرافات غير مسبوقة في اقتحام طولكرم وهدم البنى التحتية وتدمير المحال التجارية، موضحًا أن قوات إسرائيلية ضخمة اقتحمت مخيم طولكرم الليلة الماضية ونفذت تدميرا ممنهجا للبنى التحتية.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية، وقصف مدفعي إسرائيلي، استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.