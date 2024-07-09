أعلن مصدر رفيع المستوى، استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أفادت الرئاسة المصرية، بإن الرئيس السيسي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يناقشان آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بغزة فيما أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب في غزة وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.