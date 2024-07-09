ادعوا لهم بالرحمة.. وفاة 3 أبناء لـ معلم رياضيات خلال 4 أيام

واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى سوهاج، إثر إعلان معلم رياضيات عن وفاة 3 من أبنائه على مدار 4 أيام، لتتحول صفحات مواقع التواصل لسرادق عزاء بعد تداول الواقعة المأساوية على نطاق واسع، داعيين الله أن يلهم المعلم وأسرته الصبر والسلوان.

القصة المأساوية تعود لـ منشور على فيس بوك كتبه مدرس رياضيات بالأزهر ويدعى أسامة عبده ينعي خلاله 3 من أبنائه المتوفين خلال 4 أيام، بعد تعرضهم لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب أسامة عبده الأزهري في اليوم الأول توفي محمد ابني، وبعدها يومين أعلن وفاة ابنه محمود وفي اليوم التالي توفيت ابنته.

مأساة معلم الرياضيات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت الصفحات لسرادق عزاء ومواساة للأسرة الحزينة.









