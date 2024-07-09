بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: بيان الحكومة الجديدة واقعي ومصر تستطيع تخطي الصعاب بمواردها

قال الدكتور محمد كيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن بيان الحكومة الجديدة كان واقعي للغاية، إذ تلامس مع كل الباحثين والمواطنين وكل من له شأن في الأمور الاقتصادية والمستثمرين وغيرهم من الفئات، مشيرا إلى أننا أمام تغيرات جيوسياسية في المجتمع الدولي وكل المؤامرات الدولية تحيق بمصر اقتصاديا.

وأضاف "كيلاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن كلمة السر في نجاح أي دولة هي التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد، فضلا عن النظر إلى القطاعات التي قد تضيف ميزة نسبية كقطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الدوائية، إذ يمكن أن تمد الدولة بقيمة مضافة في الدخل القومي وتحسين في المؤشرات.

وتابع، أن الحكومة الجديدة أمام تحد كبير في توقيت صعب، ولكن مصر تستطيع تخطي كل الصعاب إذ تتمتع بموارد كثيرة ولديها مؤهلات تمكنها من تخطي الأزمات، مشيرا إلى أن الحكومة جاءت في توقيت حاسم وقطعت على وعودا، إذ لابد من أن تحقق المؤشرات التي وردت في استراتيجة مصر 2030، وكل التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني.