«أبو ظبي الإسلامي مصر» يرفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات ويخفض عمولة تدبير العملة خارج البلاد

أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt»، رفع حدود استخدام البطاقات المغطاة بالعملات الأجنبية سواء في الداخل أو الخارج، كما قرر المصرف تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية للبطاقات المغطاة لتصبح 5% بدلاً من 10%.

واستقر حد السحب النقدي من الخارج عند 50 دولار لجميع البطاقات ما عدا البطاقة البلاتينية المغطاة والتي وصل بها حد السحب النقدي من الخارج إلى 100 دولار، أما عن حد الشراء من الخارج فقد رفع المصرف حد المشتريات الدولية والمعاملات عبر الإنترنت للبطاقات "الكلاسيك" و"البيزنس" و"الجولد" إلى 2000 دولار، كما رفع حد الشراء للبطاقات "التيتانيوم" إلى 4 آلاف دولار.

وبخصوص البطاقات "البلاتنيوم" فقد تم رفع حد الشراء بهذه البطاقات ليصل إلى 6 آلاف دولار كحد أقصى للمشتريات من خارج مصر، و250 دولار للشراء عبر الإنترنت.

كما رفع المصرف حد معاملات الإنترنت من الخارج لجميع البطاقات المغطاة لتصل إلى 1500 دولار.