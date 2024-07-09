تصالح البلوجر حسن بيسو مع أحد المتهمين في واقعة التعدي عليه بالتجمع

قال محامي المتهم الثالث، في واقعة التعدي على البلوجر حسن بيسو داخل حفل صديقته البلوجر مريم الحركي بالتجمع، أنه تم التصالح مع موكلي.

وأكد محامي المتهم الثالث في تصريحات صحفية، أنه جاري استكمال إجراءات التصالح، وانتظار حكم المحكمة بعد قليل.

ورفعت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو خلال مشاجرة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، بعدما شهد حفل عيد ميلادها مشاجرة حادة بين الحاضرين بالتجمع الأول للقرار.

وتبين من التقرير الطبي، أن حسن بيسو أصيب بآلة حادة أدت للقطع كامل بالعضلات الباسطة للذراع، وجرحين عرضين بالساعد، وجرح عرضي بفروة الرأس، وتم إصلاح العضلات بغرز موضعية وإصلاح الشرايين المقطوعة.

مشاجرة فيلا مريم الحركي

كشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من البلوجرز كان أحدهم يتلاعب بسلاح أبيض، وأسفر ذلك عن نشوب مشاجرة بينه وبين بلوجر آخر يدعى حسن بيسو.

ودلت التحقيقات وفقا لمحضر الشرطة الذي دون الواقعة أن حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي تضمن قيام التزام الحضور بالاستايل الشعبي في الملابس وطريقة الاحتفال.

وتبين من التحقيقات أن البلوجر حسن بيسو، أصيب بجروح بالغة استدعت إجراء عملية جراحية في ذراعه، ومثل منذ قليل، أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بعد اتهامه عدد من الأشخاص في الحفل بإحداث إصابته بأسلحة بيضاء.