رئيس "حماية المنافسة": مصر حريصة على تعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية

على هامش تواجده بمدينة جينيف بسويسرا، شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع منتدى المنافسة الأفريقي، والمنعقد ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بدول القارة الأفريقية، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض بسياسات المنافسة، و مواجهة الممارسات الضارة العابرة للحدود،

وأكد الدكتور محمود ممتاز، حرص مصر على زيادة التكامل وتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية سواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك من خلال التعاون مع التكتلات الأفريقية وغيرها من تكتلات باقي دول وقارات العالم المعنية بسياسات المنافسة.

وعلى جانب آخر؛ التقى الدكتور محمود ممتاز، بالوزير مكسيم ييرمالوفيتش – وزير المنافسة و تنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، وتم التباحث حول مستجدات مشروع مذكرة التفاهم بين الجهاز والمفوضية من جانب، و بين الجهاز باعتباره مركز التدريب الإقليمي للمنافسة لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والمفوضية من جانب آخر، و ذلك لتوفير برامج تدريبية مشتركة لعناصر أجهزة المنافسة بالدول الأعضاء.

الجدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين و سياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات و قوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة و المؤسسات والمنظمات الدولية و الإقليمية و الخبراء المتخصصين، و شهدت تسلم الدكتور محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجريت ، و الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، و ذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ و الذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.