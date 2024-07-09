تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة كابلات الكهرباء في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى أقل من 24 ساعة من ضبط التشكيل العصابى مرتكب واقعة محاولة سرقة عقار تحت الإنشاء ببدر في القاهرة .



إستكمالاً لجهود أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديريتى أمن (القاهرة – الشرقية) بشأن ما تبلغ لغرفة النجدة بالقاهرة فجر 8 الجارى بمحاولة بعض الأشخاص سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من سلاح نارى لترويع المواطنين ليتمكنوا من الهرب مستخدمين سيارة إلنترا بيضاء .. فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين تكوينهم تشكيل عصابى يضم ( 9 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة – الشرقية" ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياة من العقارات تحت الإنشاء وضُبط بحوزتهم ( 3 سيارات " يتم إستخدامهم فى إرتكاب وقائع السرقات" بالإضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمان فى إرتكاب الواقعة " - عدد من الطلقات – أسلحة بيضاء – كمية من المسروقات "متحصلات وقائع أخرى"– مبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة) .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.. والوقوف على ما إرتكبه عناصر التشكيل من وقائع أخرى وملاحقة عملائهم .