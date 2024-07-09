المتحف القومي ينظم حفلا في ذكرى مرور مائة عام على رحيل الموسيقار سيد درويش

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمناسبة مرور مائة عام على ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف ومجموعة غطاطي للإطارات والبطاريات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وغادة والي مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والدكتور أشرف العربي رئيس جمعية أصدقاء المتحف وأعضاء الجمعية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وعشاق ومحبي الفن وموسيقى سيد درويش من الجمهور المصري.

واستهل الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الحفل، بكلمة رحب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الاحتفالية والتي تعد أولى الفعاليات الفنية التي تقدمها جمعية أصدقاء المتحف، لتسليط الضوء على أحد أهم معالم تراثنا الفني، وأهمية البعد الحضاري للموسيقى والغناء العربي، والذي يؤكد عليه المتحف من خلال فعاليته بالإضافة إلى إبراز أثر الفنان سيد درويش والذي يعد واحد من الأسماء والنوابغ الفنية التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى، ورغم رحيله إلا أن تراثه الفنى ما زال حيًا نابضًا ومتجددًا وما زال المطربون الكبار والشباب أيضًا يتغنون بأعماله.

ومن جانبه تحدث الشاعر جمال بخيت في كلمته عن تاريخ الفنان سيد درويش، وأبرز أعماله وأهم مراحل ومحطات حياته، وأبرز المقطوعات الغنائية والموسيقية التي عزفها، وأشهر الأغاني التي لحنها وغناها وارتبطت في وجدان المصريين بمناسبات مختلفة.

وتضمن الحفل فقرة غنائية موسيقية استمتع خلالها الجمهور بباقة متميزة ومختارة من أبرز أعمال فنان الشعب سيد درويش، والتي أثرت في المشهد الفني المصري والعربي، وقدمها الفنان محمد محسن بمصاحبة فرقته الموسيقية.

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