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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا

البرهان وآبي أحمد
البرهان وآبي أحمد
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بدأت اليوم بقصر الضيافة ببورتسودان جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا، حيث ترأس الجانب السوداني رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان فيما ترأس الجانب الإثيوبي، رئيس الوزراء آبي أحمد.

ورحب رئيس مجلس السيادة السوداني، بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، مشيرًا للروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بزيارة السودان مبينًا ان بلاده تنظر بعين الاعتبار لعلاقتها مع السودان، مشيرًا لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وركزت المباحثات بين الجانبين على ضرورة ترقية وتطوير التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى