"اتهم رياضيين بالتسبب في وفاته".. التحقيق مع صاحب لافتة عزاء أحمد رفعت

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع شخص رفع لافتة مسيئة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت، بأحد المساجد، واتهم عددا من الرياضيين بالتسبب بوفاته، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم يدعى خ، مدرس بالمعاش يبلغ من العمر 61 عاماً ومقيم منطقة روض الفرج بالقاهرة.

وصرح مصدر أمنى بأنه جرى إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ليست طرفًا فيما حدث للاعب أحمد رفعت، الذي وافته المنية، مؤكدًا أنها مختصة فقط بالجزء الإداري والرقابي فيما يخص الرياضة.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه وجه بتشكيل لجنة قانونية تضم مستشارين من الوزارة، للتحقيق في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وتوفيّ أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت في وقت سابق صباح يوم السبت الماضي؛ حيث تقرر دفنه وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة الظهر.

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي نادي فيوتشر بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت، واصفا الواقعة بأنها إحدى سجلات الإهمال ومخالفة القوانين في الوسط الرياضي.