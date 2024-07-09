تناول أقراص سامة.. إنقاذ شاب حاول إنهاء حياته في الفيوم

أقدم شاب على الانتحار بتناول أقراص سامة مجهولة المصدر، ومقيم بمساكن مدينة دمو بمركز الفيوم، بمحافظة الفيوم، وذلك لمروره بحالة نفسية حادة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة إعياء شديد.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم من مستشفى الفيوم العام بوصول "حازم.ط. د"31 عامًا، ومقيم بمساكن مدينة دمو التابعة لدائرة المركز مصاب بحالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة.



بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، إلي مكان الواقعة وبالفحص وسؤال والد الشاب "ط.د" 60 عامًا، ومقيم بذات الناحية أقر بتناول نجله أقراص مجهولة المصدر بقصد الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.