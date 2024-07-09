باحثة سياسية: مصر تعمل جاهدة لوقف نزيف الدم في فلسطين

قالت رحمة حسن، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان مصر تعمل جاهدة لوقف نزيف الدم في فلسطين، مشيرة الى أهمية توقيت لقاء بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، بالمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني أمس، خاصة في ظل سياسية التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مع الحصار الكامل الذي تفرضه عليهم.

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ مصر تسعى للعمل مع كل المؤسسات للتوصل إلى حلول ووقف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى وجود مفاوضات في القاهرة بوساطة مصرية قطرية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وتابعت: أنّ مصر لا تقبل سياسية الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني، لافتة إلى تصاعد التطرف داخل حكومة الحرب الإسرائيلية خاصة بعد خروج التيار الوسطي من الحكومة.