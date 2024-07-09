تموين الإسكندرية يضع خططه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عقد اليوم اجتماع تنسيقى لقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وذلك بديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، وحنان عبد الباسط، مديرة إدارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية، وقيادات المديرية متمثلة في مديرى الإدارات الرئيسية المنوطة بالتعامل مع المواطنين.

كما حضر الاجتماع مع مسؤولي وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة عوض غندر وممدوح رشاد، وذلك لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض أنشطة المديرية المتعاملة مع المواطنين من خلال استقبال شكاوي المواطنين الواردة من بوابة الشكاوي بالوزارة والمحافظة إلى إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات والتى يتم توجيهها إلى الإدارات التموينية المختصة لفحصها والعمل على حلها ثم توجيه الرد إلى المواطنين.

كما تم الاتفاق على رفع تقرير شهري موجه من إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات بعدد الشكاوي الواردة والشكاوي التى تم فحصها وحلها والرد عليها وكذا عدد الشكاوي التي ما زالت تحت الفحص، والاتفاق على عقد ندوة تعريفية للتعريف باستراتيجية حقوق الإنسان من خلال وحدة حقوق الإنسان والإدارات الرئيسية بالمديرية خلال الفترة القريبة القادمة.