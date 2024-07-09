مهارة وجمال.. أشهر حسناوات كرة القدم النسائية

يشهد العالم اهتمامًا متزايدًا بكرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة، حيث تتقدم المهارات والمواهب للاعبات على مستوى العالم، مما يعزز شغف الجماهير بمتابعة أخبارهن ومشاركتهن في هذه الرياضة الساحرة، وذلك بفضل تقدم مهارات ومواهب اللاعبات والاهتمام بمظهرهن وجمالهن من خلال صورهن المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى زيادة شغف الجماهير بمتابعة أخبار اللاعبات ومشاركتهن في هذه اللعبة الساحرة.

ومع تطور الكرة النسائية، أصبحت اللاعبات قادرات على إظهار مهاراتهن الاستثنائية على أرض الملعب، مما أدى إلى جذب انتباه الجماهيرعلى المستويات المحلية والدولية، كما تعتبر كرة القدم النسائية اليوم ليست فقط مجالًا للمنافسة الرياضية، بل أيضًا منبرًا لتعزيز التمثيل النسوي وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

هذا التطور يعكس تغيرًا إيجابيًا في ثقافة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة النسوية في مجالات الرياضة التقليدية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز لاعبات كرة القدم النسائية الأكثر شهرة وجمالًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أليكس مورغان

1- أليكس مورغان

لاعبة كرة القدم الأمريكية الموهوبة أليكس مورغان التي تبلغ من العمر 35 عاما تعد أحد أمهر لاعبات كرة القدم حول العالم بفضل قدراتها الكبيرة ولياقتها البدنية العالية، وتمتد شعبية أليكس مورغان إلى ما هو أبعد من الملعب. وتساهم لاعبة كرة القدم الأمريكية الموهوبة بشكل واضح في الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة في الأجور وهو ما أكسبها المزيد من الشهور بين المتابعين من النساء حول العالم.

وتعتبر اللاعبة الأمريكية الموهوبة أحد أكثر لاعبات كرة القدم حول العالم متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يُنظر إلى مورغان على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر الهدافين تسجيلا للأهداف بفضل موهبتها الكبيرة، وإبتداء من عام 2024، أصبحت لاعبة كرة القدم الأمريكية الموهوبة أليكس مورغان الأكثر متابعة في أمريكا حيث وصل عدد متابعيها إلى نحو 10.1 مليون متابع على انستجرام.

أليكسيا بوتياس

2 - أليكسيا بوتياس

أليكسيا بوتياس هي لاعبة خط وسط بارعة للغاية وتمتلك مهارات فنية مميزة جعلت منها واحدة من أفضل اللاعبات في صفوف نادي برشلونة والمنتخب الإسباني للسيدات، تميزت أليكسيا بوتياس بقدراتها الاستثنائية على التحكم بالكرة، ورؤيتها، وقدراتها الكبيرة في صناعة اللعب، حيث ساهمت بشكل واضح في النجاحات الأخيرة التي حققها نادي برشلونة الإسباني.

إلى جانب مهاراتها الواضحة على أرض الملعب، تشتهر أليكسيا بوتيلاس بروحها الرياضية وتفانيها في الترويج لكرة القدم النسائية، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في هذه الرياضة، بعد أن فازت بالفعل بجائزة الكرة الذهبية وجائزة الفيفا للأفضل في عام 2021، وإبتداء من عام 2024، أصبحت واحدة من أكثر لاعبات كرة القدم متابعةً في العالم حيث تمتلك اللاعبة الإسبانية أليكسيا بوتياس البالغة من العمر 30 عاما حوالي 3.3 مليون متابع عبر تطبيق الصور الشهير "انستجرام".

أليشا ليمان

3- أليشا ليمان

تعد نجمة نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أليشا ليمان، 25 عامًا، أحد أشهر المهاجمات المحترفات في عالم كرة القدم بفضل موهبتها الكبيرة وإمكانياتها المهارية على أرض المستطيل الأخضر، واعتبارًا من عام 2024، أصبحت لاعبة كرة القدم الأكثر تأثيرًا والأكثر متابعة في العالم على إنستغرام، وهي أيضًا الرياضية السويسرية الأكثر متابعة على المنصة متقدمة على أسطورة التنس روجر فيدرر،

أليشا ليمان هي لاعبة كرة القدم الأكثر متابعة في الدوري الانجليزي لكرة القدم للسيدات كما تعتبر الأكثر متابعة بين لاعبات كرة القدم الأوروبيات، وواحدة من أكثر الرياضيات متابعة في العالم، وتمتلك 16.8 مليون متابع عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

مارتا فييرا دا سيلفا

4- مارتا فييرا دا سيلفا

تعد اللاعبة البرازيلية الموهوبة مارتا فييرا دا سيلفا أفضل لاعبة كرة قدم على الإطلاق، وبفضل موهبتها الكبيرة تمكنت من اكتساب عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تألقها على مدار العقد الماضي، كما تعتبر اللاعبة الموهوبة مارتا فييرا دا سيلفا لاعبة كرة القدم البرازيلية الأكثر متابعة في العالم، وبفضل موهبتها الكبيرة حصلت على لقب أفضل لاعبة كرة قدم في العالم ست مرات، خمس منها متتالية (من 2006 إلى 2010) وأحدث جائزة في عام 2018، كما تحمل الرقم القياسي لكونها أفضل هداف للبرازيل برصيد 115 هدفا، وتمتلك اللاعبة البرازيلية البالغة من العمر 38 عاما حوالي 2.8 مليون متابع على انستجرام.

آنا ماريا ماركوفيتش

5- آنا ماريا ماركوفيتش

لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش تعد واحدة من أمهر اللاعبات في عالم الساحرة المستديرة حول العالم بفضل موهبتها الكروية الكبيرة، وتعتبر آنا ماريا ماركوفيتش على نطاق واسع واحدة من أجمل لاعبات كرة قدم حول العالم، بعد أن اكتسبت شهرة بسبب مظهرها الأنيق داخل وخارج الملعب.

إنها ثاني أكثر لاعبة كرة قدم أوروبية متابعة على إنستجرام، خلف أليشا ليمان، ويتابع آنا ماريا ماركوفيتش التي تبلغ من العمر 25 عاما أيضًا العديد من نجوم كرة القدم بما في ذلك أيقونة كرة القدم البرازيلية نيمار، واعتبارًا من عام 2024، أصبحت واحدة من أكثر لاعبات كرة القدم متابعةً في العالم حيث يتابع اللاعبة الكرواتية الموهوبة آنا ماريا ماركوفيتش أكثر 3.2 مليون متابع عبر "انستجرام".