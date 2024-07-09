البورصة تربح 3 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 28,434.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.1%، وصولا إلى مستوى 2,755.09 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6,345.8 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 9,184.09 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.06%، مسجلا 12,284.19 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 34,897.47 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.51% وصولا لمستوى 5,726.97 نقطة.