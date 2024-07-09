القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة.

وضم الوفد السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان، والمستشارة هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة والوفد المرافق لهم عبير الفودري، ومنيرة الكليب وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

في بداية اللقاء رحبت رئيسة المجلس بالوفد الكويتي وأكدت على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين وأن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يساهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.

واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.



فيما أوضح السفير كارم للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقًا لقانون إنشاءه.

فيما استعرض عدد من أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقًا لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.



ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلي التعاون مع المجلس بما يساهم في دعم القدرات المؤسستين، وتم توجيه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، وقد أتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة. وفي نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.

