تنسيق الجامعات 2024|تعرف على برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات بآداب حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات بكلية الآداب جامعة حلوان، وذلك لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.

ويعد البرنامج منبثق من قسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتم افتتاحه بالقرار الوزاري رقم 2066 بتاريخ 9 / 8 / 2023.

ويسعى البرنامج للمساهمة في الارتقاء بالخريجين ليكونوا مؤهلين لسوق العمل في مصر وجميع أنحاء العالم، وفقا لمعايير قومية تتسم وتتلائم مع نظم وموارد وأخلاقيات العملية التعليمية والبحث العلمي.



ويهدف البرنامج إلى دمج عدد من التخصصات البينية للاستفادة منها في تطوير مخرجات العملية التعليمية والبحثية والارتقاء بكفاءة وفعالية الخدمات المجتمعية للتطوير والتحديث، وسد احتياجات سوق العمل والمجتمع من الخدمات العلمية المميزة للبرنامج وتوجيه العمل العلمي والبحثي لسد الثغرات وحل المشكلات المجتمعية.



كما يسعى البرنامج إلى إبراز جوانب علمية وبحثية جديدة تساهم في الارتقاء بالخدمات المجتمعية، ووضع آلية للتحسن المستمر في جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرامج بالكلية بشكل عام.

ويعمل البرنامج على تهيئة الدارس للعمل في العديد من الهيئات والوزارات منها العمل في وزارة السياحة والآثار كأمناء متاحف أو كمفتشين آثار أو العمل في مجال الترميم أو في المنافذ المصرية كالمطارات والموانئ البحرية للكشف عن الآثار والمخطوطات المهربة أو في مجال الحفائر الأثرية خاصة في قراءة أو استكمال نصوص كتابية، وأيضًا العمل في وزارة الثقافة بمراكز تحقيق التراث ودار الكتب والوثائق القومية وفي إدارة ترميم المخطوطات بدار الوثائق.

