وزير العمل: حريصون على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، حرص الدولة المصرية، على تعزيز التعاون مع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات والوكالات الدولية، في كافة المجالات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال سد الفجوة بين المهارات واحتياجات أسوق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح الوزير أن هذا توجيه جاء في بيان الحكومة المصرية الجديدة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،أمام مجلس النواب ،أمس الإثنين.

وخلال كلمة الوزارة، ألقتها رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل مع خبراء من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية، بشأن "التدريب المهني" و"سوق العمل "، قالت إن وزارة العمل مٌستمرة في هذا التعاون من أجل الإستفادة من الخبرات الدولية ومن ضمنها الخبرة الاسباني، في تطوير"ملف العمل".

ونقلت د. رشا عبد الباسط ، تحيات وزير العمل للحضور، وثمنت التعاون مع "لوكالة الأسبانية" في العديد من انشطة المشروع والتي تُساهم في تبادل الخبرات ونقل التجربة الأسبانية خاصة في مجالي التدريب المهني ومعلومات سوق، وذلك في إطار خطة الوزارة ،وسعيها لبناء قُدرات العامل المصري في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الورشة تستمر لمدة يومين بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التصنيف الأوروبي المعياري للمهن و مرصد سوق العمل وكذلك التدريب المهني واعتماد المهارات ، مُنوهةً إلى أن الورشة سيتبعها مجموعة من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع الوكالة الأسبانية بهدف الاستفادة من التجارب الأوروبية.

واشارت الي انه سبق وتم عقد نشاط متميز في مجال نقل التجربة الأسبانية في مجال تفتيش العمل.

و تأتي هذه "الورشة"، المُنعقدة بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" ، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وسوق العمل.

والجلسة الإفتتاحية تضمنت كلمات لكلِ من: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، والسفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا بمصر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيدة آن كوفيد رئيس فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة ، وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

ويُلقى المُحاضرات خلال جلسات الورشة: السيدة آنا ماريا لاسيكا رئيس قسم التنظيم الإداري والتخطيط بالوكالة الاسبانية ، والسيد بيدرو خوان بارا خبير فني بمرصد المهن ، وهناء محمد صفاء الدين مدير عام معلومات سوق بوزارة العمل ، والمهندسة ياسمين ممدوح مدير عام تخطيط ومتابعة التدريب المهني بوزارة العمل.

الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي يمثل من خلال الدعم المؤسسي (CONMIGO) ،شراكة بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID) ،واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMTIP)، بصفتها الشريك الوطني الرئيسي لـ AECID بجمهورية مصر العربية، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، ويتم التنفيذ في إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا.

والمُستهدفين في ورشة تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني تدريب ممثلين عن الوزراة والمديريات بالادارة العامة لمعلومات سوق العمل والإدارة المركزية للتدريب المهني.

وتهدف الورشة إلى التعرف على تجربة المرصد الاسباني للمهن في خدمة التوظيف العامة من خلال التعرف علي الهيكل التنظيمي للمراصد الأساسية،وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي للتقسيمات الوظيفية داخل المرصد ومنهجية عمل المرصد ،وعرض موجز لدراسات المرصد، والتعرف على التصنيف المهني الاوروبي "ESCO" (المهارات والكفاءات والمؤهلات والمهن الأوروبية)، من حيث هيكلته وكيفية الربط بين التصنيف المهني ومستويات التعليم كذلك ومتطلبات سوق العمل هذا بالإضاف الي توصيف الوظائف المستحدثة ،وفقا للتصنيف الدولي نتيجة للمتغيرات المحلي والدولي ..هذا ومن المُقرر الخروج من البرنامج التدريبي بتوصيات لبناء برامج الدعم المستقبلية للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.

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