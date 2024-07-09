الأمم المتحدة: نتابع التقارير حول مقبرة جماعية على الحدود بين ليبيا وتونس

نددت الأمم المتحدة باكتشاف مقبرة جماعية على الحدود التونسية الليبية، حيث قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، إن مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية.

وأبدى تورك في كلمة قلقه من التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأكد المفوض الأممي، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على أنه طالب السلطات بالرد سريعا على الاستفسارات، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل واف، منددا بالانتهاكات “واسعة النطاق” ضد المهاجرين واللاجئين، وأكد أن من حق ذوي “من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة”.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه جرى في مارس الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا.