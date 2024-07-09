محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم بعد تطويره.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، يرافقه نائبه إسلام رجب والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتاح جبريل رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم بعد أعمال تطويره؛ ليكون معرض تجارى مستدام بشكل حضارى لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 15 % تحت إشراف ورقابة مديرية التموين بمطروح وإدارة التفتيش المالي بالمحافظة.

محافظ مطروح: نستهدف إقامة المزيد من المعارض

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن المعرض يضم سلع أساسية وخضر وفاكهة لتيسير وصول المواطنين إليها مع تقديم الخدمة لكتلة سكنية كبيرة بالمنطقة وزوار المحافظة خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على مطروح مع استهداف افتتاح مزيد من المعارض وتواجد معرض بكل مدينة.

محافظ مطروح: دراسة مقترح إنشاء وكالة للخضار والفاكهة

ووجه محافظ مطروح بالالتزام بقائمة الأسعار والتخفيضات وفقا لحركة الأسعار بالسوق، مع أهمية استمرار الالتزام بالنظافة والشكل الحضارى، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة مقترح إنشاء وكالة للخضار والفاكهة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمطروح ومديرية التموين، مع اختيار الموقع المناسب، وكذلك العمل على تطوير السوق التجارى بمدخل المدينة، وتطوير وتشغيل السوق الحضاري بشارع علم الروم؛ لاستيعاب الزيادة والإقبال على المحافظة بما يحقق مزيد من تخفيضات للأسعار والمنافسة مما يعود بالنفع على المواطن والتيسير عليه.

محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم بعد أعمال تطويره

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