رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة قطاع الآداب لتفعيل عدد من برامج اللغات

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للوقوف على الموارد المادية والبشرية لتفعيل برامج اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية والألمانية والروسية بجامعة بني سويف الأهلية .

وضمت اللجنة الدكتور محمد السبعاوي عميد كلية الآداب جامعة المنيا السابق ورئيساً للجنة، ر والدكتورة مني إدوار عميد كلية الآداب جامعة الإسماعلية السابق ، والدكتورة منار عبد الرسول عميد كلية الألسن جامعة الفيوم السابق ، وذلك بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة لا تألو جهدًا في إضافة البرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل والمطابقة لمعايير الجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على الإمكانيات البشرية، والمادية من خلال تتفقد عدد من المعامل والمكتبات داخل الجامعة الأهلية وكلية الألسن، فضلاً عن تفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل الإلكترونية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.