الكرملين: روسيا تحرص على تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في جميع المجالات الممكنة

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف عن حرص روسيا على تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في جميع المجالات.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيسكوف قوله - في تصريحات صحفية - "إن موسكو تعتزم تطوير وتعميق العلاقات مع بيونج يانج في جميع المجالات الممكنة".

وأضاف "أن هذا التعاون الثنائي يأتي استمرارا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى كوريا الشمالية".

وكان بوتين قد قام بزيارة دولة للعاصمة الكورية الشمالية يومي 18 و19 يونيو الماضي، وذلك تلبية لدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي وجه دعوته لبوتين أثناء زيارته لروسيا في سبتمبر الماضي.

وخلال زيارة بوتين إلى بيونج يانج وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واتفاقيات للتعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم.

