توابع أزمة أحمد رفعت.. استقالة وليد دعبس من مودرن سبورت

تقدم وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، باستقالته من منصبه رئيس مجلس إدارة النادي، على خلفية الأحداث التى لازمت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الذي وافته المنية السبت الماضي.

وأصدر نادي مودرن بيانا صحفيا مكون من 8 ورقات بيَّن فيه كل ما حدث في أزمة الراحل أحمد رفعت.

وجاء في نص البيان التالي:

١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظراً لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٣.

وفي الختام وجه الدكتور وليد دعبس الشكر للشعب المصري واعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام ومعلنا انسحابه من المشهد الرياضي في مصر.

كما قدم التعزية لأسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية.

