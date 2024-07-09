الولايات المتحدة تدعو قادة جنوب السودان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية توقعات الشعب

دعت الولايات المتحدة قادة جنوب السودان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية توقعات الشعب نحو إقامة مجتمع ديمقراطي وعادل وسلمي، وضمان مستقبل يسوده السلام والقدرة على اختيار قادتهم من خلال انتخابات حقيقية وسلمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/؛ بمناسبة يوم جنوب السودان الوطني- إن "جنوب السودان برز عام 2011 كأحدث دولة في العالم، وسط فرحة وتوقعات عالية من شعبها بأن يعمل قادتها على إقامة مجتمع ديمقراطي وعادل وسلمي"، حاثًّا الحكومة الانتقالية على البدء في استخدام الموارد المالية العامة بشفافية من أجل مصلحة جميع شعب جنوب السودان.

كما دعا بلينكن الحكومة الانتقالية إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم مساعدات الجهات المانحة الدولية بشكل فعال، بما في ذلك عن طريق خفض التكاليف والمخاطر التي يواجهها أولئك الذين يحاولون مساعدة شعب جنوب السودان.

وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، بدأت علاقة الولايات المتحدة بجنوب السودان قبل عقود من استقلاله، وهي تقوم على القيم، بما في ذلك الإيمان بأن شعب جنوب السودان يستحق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكومة تستجيب لاحتياجاته.

وأكد أن واشنطن ستقف دائمًا مع أولئك الذين يعملون على تعزيز هذه القيم حتى يتمكن جميع سكان جنوب السودان من العيش بسلام وكرامة.

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب جنوب السودان الذي يحتفل باستقلاله".