تنسيق الجامعات.. تفاصيل برنامج "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية" بعلوم حلوان الأهلية

اعلنت جامعة حلوان الاهلية عن كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية" بكلية العلوم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

يعتمد البرنامج على استخدام التقنيات المعملية الحديثة بجانب الدراسة الأكاديمية؛ لتنمية المهارات العلمية والعملية والذهنية لدى الطلاب.

ويتميز البرنامج بالتكامل بين التخصصات المختلفة في مجال العلوم الأساسية مثل الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم الوراثة وعلم المناعة.

ويهدف إلي تعليم الطلاب تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية التي تؤهلهم لإجادة المهارات المهنية المطلوبة في العلاج الجيني، وإنتاج الأدوية والتطعيمات، واكتشاف العقاقير، والتعرف على الميكروبات وتصنيفها جينيا، وتشخيص الأمراض وقضايا الطب الشرعي، واجراء فحوصات الحامض النووي.

يدرس الطالب مجموعة من المقررات الدراسية منها: بيولوجيا الخلية – الجينات – الكيمياء الحيوية – الميكروبيولوجى- المناعة- البيولوجيا الجزيئية - الكيمياء التحليلية الحيوية – علم الأحياء الجزيئي التشخيصي- الهندسة الوراثية- التكنولوجيا الحيوية الصناعية- زراعة الأنسجة –بيولوجيا السرطان – الخلايا الجذعية - علم الجينوم والبروتيوميات – علم السموم – التكنولوجيا الحيوية الجنائية – النانوتكنولوجي- إدارة الجودة – التسويق وريادة الأعمال الحيوية – تكنولوجيا الغذاء – البرمجة وعلوم الحاسب.

يؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل في بعض المؤسسات، منها على سبيل المثال:

-المركز القومي للبحوث.

-الرقابة الدوائية.

-هيئة المصل واللقاح.

-شركات الأدوية المختلفة.

-شركات الأغذية والألبان.

-الطب الشرعي والبحث الجنائي.

-معامل المستشفيات المختلفة الخاصة والحكومية.

يقضي الطالب بالبرنامج مدة ٤ سنوات جامعية مقسمة على ٨ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٣٦ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).