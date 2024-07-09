بالفيديو.. حقيقة انتحار روبوت في كوريا الجنوبية بسبب ضغوط العمل

كشف الدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، حقيقة انتحار روبوت في كوريا الجنوبية بسبب ضغوط العمل، قائلًا: "إن هناك تضخيم إعلامي للحادث، وما حدث كان مجرد خطأ في النماذج والحساسات والاستشعار الخاص بالروبوت".

وقال "جمعة" في حواره عبر "زووم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الخبر الخاص بالروبوت كان الهدف منه جذب عدد أكبر من القراء وكان مجرد مزحة، وكانوا يحاولوا ربطه بحوادث أخرى، موضحًا أنه لابد من أن نعرف أن الروبوت صاحب الواقعة مسؤول عن الملاحة والتحرك بين الأدوار لتسهيل حياة الزوار والموظفين في مركز المدينة بكوريا الجنوبية.

وتابع، ان هذا الروبوت كان الوحيد الذي ينتقل من دور إلى دور، وكان هناك روبوتات أخرى موجودة، موضحًا أن الروبوت الخاص بالملاحة تكون حركتها بسيطة ومرتبطة بمسار معين محفوظ ويلتزموا به، لكن هذا الروبوت كان الوحيد الذي يمكنه التحرك بين أكثر من دور واستخدام الاسانسير والسلالم.

وأردف، أن ما حدث قد يكون بسبب الخلل في النمذجة الخاصة بأجهزة المستشعرات لدى الروبوت.