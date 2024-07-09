خبير يكشف أهمية زيادة الصادرات الغذائية المصرية خلال الأشهر الاخيرة

قال محمد البهواشي، استاذ الاقتصاد، إن الصادرات الزراعية تمثل اعلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث أن المكون المحلي فيها هو الغالب ولا يدخلها المكون الاجنبي الا بنسبة بسيطة للغاية، موضحا ان الطفرة في الصادرات الزراعية خلال الشهور الأخيرة تعكس جهود الدولة الكبيرة بزيادة الجودة والتوسع في التصنيع الزراعي.

واضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن هناك اختلافا في الرؤى نلمس ايجابياته على أرض الواقع وهي رسالة ثقة للمواطن المصري الذي كان يتساءل عن سبب ضعف الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن زيادة 30% في الصادرات الزراعية والتي خرجت الى دول متشددة في مواصفاتها تكشف اهمية المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية.

كما لفت الى ان ثقة هذه الدول في المنتجات المصرية وخاصة الغذائية تبعث رسالة ثقة للعالم كله في المنتج المصري مما سيعود بالايجاب على حجم الصادرات بشكل اكبر في المستقبل.