"زراعة النواب" تدعو الحكومة لوضع استراتيجية لتعظيم الصادرات.. وخبراء: لابد من تحسين جودة المنتجات والخدمات والالتزام بالمعايير الدولية.. والعمل على ميكنة الزراعة المصرية والاهتمام بالفلاح المصري

تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي مجموعة من التحديات الكبيرة والمتنوعة التي تتطلب استجابة فعالة وحلولاً مبتكرة من الحكومة الجديد؛ في هذا السياق، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية حالياً يضع مسؤولية أكبر على الحكومة الجديدة.

وأوضح أن هذه التحديات تشمل الأمور الإقليمية والدولية التي تتعلق بالأمن القومي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن ومستوى الخدمات المقدمة له، وكذلك التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد الطبيعية.

وأكد الحصري، أنه بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة آليات حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين من خلال السيطرة على أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف ليس صعباً في حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمني محدد للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا رئيس لجنة الزراعة إلى مضاعفة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وذلك من خلال استراتيجية وخطط واضحة ومحددة زمنياً تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي ومضاعفة عائد التصدير عبر التصنيع الزراعي وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة للاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع في ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، واستغلال أصول الوزارة بشكل جيد.

وشدد الحصري على ضرورة تعزيز البحث العلمي في قطاع الزراعة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وقادرة على تحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، مما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.

دراسة الأسواق المستهدفة

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية، هناك عدة خطوات يجب العمل عليها لتحسين أوضاع الزراعة بشكل عام والصادرات الزراعية بشكل خاص من بين تلك الخطوات تحليل السوق وتحديد الفرص بمعنى دراسة الأسواق المستهدفة ووجود إجراء بحوث لتحديد الدول التي تحتاج إلى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الزراعة المصرية.

وأضاف محمود، أنه لابد من تحسين جودة المنتجات والخدمات والالتزام بالمعايير الدولية والتأكد من أن المنتجات والخدمات تلبي معايير الجودة العالمية خاصة وأنه خلال السنوات الماضية كانت توجد أزمات عديدة بسبب الصادرات الزراعية من بين تلك المشاكل وجود متبقيات مبيدات في الصادرات الزراعي مما كان يؤثر بالسلب علي تلك الصادرات.

استخدام التكنولوجيا

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين المنتجات وتلبية احتياجات السوق المتغيرة أهم خطوة لزيادة الصادرات الزراعية الي جانب العمل علي ميكنة الزراعة المصرية والاهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها بالإضافة الي الاهتمام أكثر بكارت الفلاح الذكي .

وأضاف صيام، أن تلك الخطوات تشكل أساساً قوياً لتعظيم الصادرات وضمان نجاحها في الأسواق الدولية، خاصة ميكنة الزراعة لأن استخدام التكنولوجيا والآلات يعمل علي تحسين كفاءة وإنتاجية العمليات الزراعية إلى جانب أن ميكنة الزراعة حلاً فعّالًا لمواجهة التحديات الزراعية التقليدية وزيادة الإنتاج.