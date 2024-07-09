تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج العمارة والتصميم البيئي بـ"هندسة حلوان الأهلية"

اعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان الاهلية عن مميزات برنامج العمارة والتصميم البيئي، وذلك للطلاب الحاصليين على الثانوبة العامة للعام الدراسى الحالى 2024.

يهدف البرنامج لربط الدراسة المعمارية بالنظم البيئية، والإلمام بآليات التعامل مع الخامات والطرق البنائية المتوافقة بيئيا وعمرانيا، وتدريب الطلاب على النظم المحلية والعالمية في مجال التوافق البيئي المستدام. كما يهدف البرنامج إلى إعداد خريج متخصص ذي قدرات تتوافق وتواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل، ويساهم في إدارة المشاريع وتقديم الخدمات المجتمعية والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة.

ويتصف خريج البرنامج بإتقان مجال واسع من المعارف الهندسية والمهارات المتخصصة، ولديه القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة في الحالات الواقعية نظريا وعمليا، كما يستطيع تطبيق التفكير التحليلي النقدي والمنطقي لتحديد وتشخيص وحل المشاكل الهندسية ذات المستويات المختلفة من التعقيد والتنوع، ويتميز الخريج بتقدير أهمية البيئة المادية والطبيعية على حد سواء، والعمل على تعزيز مبادئ الاستدامة.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل، منها على سبيل المثال:

-مهندس معماري.

-مخطط مدن.

-مدير مشروع.

-مصمم داخلي.

-مصمم تنسيق مواقع.

-مهندس تصميم مستدام.

-باحث في مجال العمارة.

-مدير تطوير عقاري.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة ٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (العمارة والتصميم البيئي).

ويقبل برنامج العمارة والتصميم البيئي الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.