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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

جانب من الازالات
جانب من الازالات
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23  لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 

  جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير ،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة  20حالة تعد على 14 قيراطاً،ليصل إجمالي ماتم إزالته(منذ انطلاق المرحلة وحتى صباح اليوم)إلى 47 حالة تعد  منها(7 حالات تعد بالبناء المخالف  على 492 متر أملاك دولة+ 40حالة على مساحة فدان و12 قيراطاً  أرض زراعية ) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ  المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري،تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من  31 أغسطس حتى  20 سبتمبر 2024

 

 

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التعدي على أملاك الدولة الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف الموجه الـ 23 حملات ازالة التعديات استرداد أراضي الدولة بني سويف