تعرف على مميزات برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بـ "آداب حلوان"

اعلنت جامعة حلوان عن برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وذلك للطلاب الحاصليين على الثانوية العامة هذا العام 2024.

وأشارت الجامعة إلى أن البرنامج يسعى لإعداد كوادر علمية متميزة مؤهلة للعمل فى الأسواق المحلية والاقليمية، وتكون لها القدرة على التنافس والتميز ومواكبة المستجدات التكنولوجية وقادرة على الإبداع والابتكار وحل المشكلات للمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يهدف البرنامج إلى تخريج أخصائيين مميزين فى مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية وتحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وأساليب وأدوات التعليم والتعلم – التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية.

ويضع البرنامج آلية لتحسين وتطوير مخرجات العملية التعليمية والبحثية والارتقاء بكفاءة وفاعلية الخدمات المجتمعية، وتطوير القدرات لدى الطلاب من أجل مواكبة التطورات الجديدة، وتزويد الطلاب بالخلفية النظرية والعملية والتطبيقية، وسد احتياجات سوق العمل والمجتمع من الخدمات العملية المميزة للبرنامج وما يستجد من تطورات، وتوجيه ذلك فى حل المشكلات المجتمعية.

ويتضمن البرنامج عدداً من المقررات الدراسية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب المعرفية والذهنية والمهنية والعملية التي تؤهل إلى سوق العمل منها الخرائط الرقمية، المساحة المستوية، المساحة الجيوديسية.