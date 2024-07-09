دراسة حديثة تكشف عن أفضل التمارين الرياضية للتخلص من دهون البطن

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من وجود دهون زائدة في البطن يمكن أن يواجهوا مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.

وقالت لورا كارترايت أخصائية إعادة تأهيل القلب في مستشفى ريكسهام ميلور، إن الجسم يخزن الدهون على شكل دهون ثلاثية ويمكن استخدامها كوقود في أي مكان في جسمك وليس فقط في المنطقة التي تمارس فيها التمارين الرياضية.

وأوضحت، أن ممارسة الرياضة مع تناول نظام غذائي صحي هي أفضل طريقة لفقدان دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام، مما يساعد ذلك على خلق عجز في السعرات الحرارية ويعزز فقدان الدهون بمرور الوقت.

وأضافت، أن التمارين الرياضية تشمل أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب مثل المشي أو الرقص أو الجري أو السباحة ويمكن أن يشمل ذلك أيضًا القيام بالأعمال المنزلية والبستنة واللعب مع أطفالك بالإضافة إلى تدريب القوة واليوجا لفقدان دهون البطن.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تكون التمارين أثناء الجلوس وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية وزيادة مستويات اللياقة البدنية لديك إذا وجدت صعوبة في المشي أو الوقوف و تقترح ممارسة الرياضة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا .