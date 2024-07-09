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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي، قبل مدخل قرية الشموت اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بمدينة بنها ووجود عدد من المصابين وحالة وفاة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وجرى رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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