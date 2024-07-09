بالفيديو.. الأعلى للثقافة: افتتاح مشروع "التجلي الأعظم" بجنوب سيناء أكتوبر المقبل

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مشروع "التجلي الأعظم" بجنوب سيناء بدأ في 21 يوليو 2020 بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين إلى سانت كاترين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء استمع لكل رؤى الجهات المسئولة من رهبان الدير ومفتشي الآثار ومسئولي البيئة وأهالي سانت كاترين.

وأضاف "ريحان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع خطة المشروع بما يتوافق مع معايير اليونسكو؛ لأن المنطقة مسجلة كتراث عالمي منذ عام 2002، موضحًا أن المشروع يهدف لإنشاء مزار روحاني على جبل موسى وجبل التجلي واتباع مسار نبي الله موسى واستثمار كل المقومات السياحية في مدينة سانت كاترين.

وتابع، أنه ينتظر افتتاح مشروع التجلي الأعظم في أكتوبر القادم، حيث أن هناك 14 مشروع داخل التجلي الأعظم منها مركز الزوار بميدان الوادي المقدس لأول مرة في موقع سياحي كنقطة استقبال وتوجيه للزوار، وبه كل الخدمات التي يمكن تقديمها للزوار.

وأردف، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن مشروع التجلي الأعظم يعتبر نقلة كبرى، تجعل مدينة سانت كاترين، المعروفة بتراثها التاريخي والديني العظيم، قبلة سياحية عالمية، موضحًا أن المشروع هدفه تطوير منطقة جنوب سيناء وفتح آفاق جديدة للسياحة المصرية لكل أنحاء العالم، خاصة أن منطقة جنوب سيناء بها العديد من المعالم الدينية والتاريخية.