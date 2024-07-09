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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستعيد خدمات كهربا وبيرسي تاو أمام بيراميدز بالدوري الممتاز

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا لاعبا الفريق في مباراة بيراميدز الجمعة القادم حيث تعافي الأول من الإصابة في العضلة الخلفية في حين انتهت عقوبة الثاني وعاد إلي التدريبات الجماعية.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة

الأهلى بيرسي تاو محمود كهربا بيراميدز الدوري المصري الممتاز