"الوقاية جهد وتحد" ورشة عمل بيطري الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان “الوقاية جهد و تحدي لتحقيق الهدف من أجل صحة واحدة”، بحضور كلاً من الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة و المجازر ومديرى الإدارات الداخلية و رؤساء أقسام الوقاية و أطباء الوقاية بالإدارات الخارجية و أطباء الإدارات المختلفة.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

كما ألقت الدكتورة وفاء عطية، مدير إدارة الوقاية، محاضرة عن أعمال إدارة الوقاية وألقت الدكتورة أمينة السيد سليمان كبير اخصائي بإدارة الوقاية، محاضرة عن إصدار الشهادات الصحية الخاصة بسفر الحيوانات الأليفة للخارج والشهادات الخاصة بنقل الحيوانات بين المحافظات.

و قام الدكتور كامل السلامونى، كبير أخصائى بإدارة الوقاية، بإلقاء محاضرة عن دور إدارة الوقاية مع لجان الإصلاح الزراعي بالشرقية لشراء عجول التسمين لجمعيات الإصلاح الزراعي من داخل وخارج المحافظه .

وألقى الدكتور الحسن عبد السميع، طبيب أول بإدارة الوقاية، محاضرة عن جهاز F.A.S.T أحدث التقنيات للكشف الدقيق عن مسببات الأمراض بدون تلامس فى الإنسان والحيوان والنبات.

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.