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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق معبر رفح عمق المأساة الإنسانية في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن قطاع غزة يعاني نقصًا كبيرًا في المياه الصالحة للشرب، موضحة أن تدمير شبكات مياه الصرف الصحي في قطاع غزة أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

وأوضحت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح عمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 متطوع ومتبرع في طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني يعملون بمختلف أنحاء قطاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين.

وتابعت  مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، "ننسق مع الجهات الدولية والأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الاحتلال يتجاهل نداءات المنظمات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

وأشارت إلى أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

 

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