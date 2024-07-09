"الغرف السياحية": جزيرة الجفتون مشهورة عالميا وداعما كبيرا لاقتصاد البحر الأحمر

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان جزيرة الجفتون مشهورة عالميا وتعتبر داعما كبيرا لاقتصاد البحر الأحمر، موضحا: أنها كانت أول محمية طبيعية في البحر الأحمر والغردقة ومساحتها كبيرة جدا يتواجد عليها 50% من طيور النورس وغيرها من الطيور في المنطقة.

وأضاف “هزاع” في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، ان جزيرة الجفتون ساحلية على مساحلة حوالي 34 كيلومتر وبها 14 منطقة للغطس وتعتبر مجال جذب لكثير من السباح الاجانب وكذلك المصريين، مشيرا إلى أن جزيرة الجفتون تدر دخلا كبيرا بالعملة الصعبة على خلفية الرحلات السياحية المستمرة اليها وخلالها يتم التعريف بالغردقة وشعبها والمنطقة ككل.

وتابع هزاع: ان هناك الكثير من الجزر في البحر الأحمر التي يمكن استغلالها في جذب المزيد من السياح المحبين للشواطئ وادخال العملة الصعبة للبلاد.