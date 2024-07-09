إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في ثالث أيام المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالات لعدد 22 حالة تعد بمساحة 2594 متر مباني و6 حالات تعد بمساحة 10 أفدنة و19 قيراطا على الأراضي الزراعية بمراكز (الزقازيق – منيا القمح - أبو حماد – بلبيس – أبو كبير – الحسينية – أولاد صقر – ديرب نجم – كفر صقر – الإبراهيمية – فاقوس – ههيا).

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.