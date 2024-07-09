تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج الترجمة الفورية بآداب حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن معلومات حول برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

تأسس البرنامج بموجب القرار الوزاري رقم 1788 الصادر بتاريخ 15 مايو 2018 وقد بدأ تفعيل البرنامج رسميا مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018 - 2019.

ويسعى البرنامج إلى إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الجودة الأكاديمية والبحثية المحققة للمعايير المحلية والإقليمية، من خلال بيئة تعليمية مناسبة تحقق فرص تعليم متميزة لإتقان اللغة الإنجليزية وآدابها وترجمتها إلى اللغة العربية، بما يدعِّم التميز الأكاديمي ويوفر فرصًا مهنية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع وتؤهل الطالب لبرنامج الدراسات العليا.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرة على تحليل اللغة وفهم الدرجات المختلفة للمعنى، وتعزيز خريجي البرنامج بالمهارات الضرورية المطلوبة؛ لاحتراف الترجمة الفورية والتحريرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

هذا بجاني صقل الأسس العلمية والمعرفية لدى الطلاب ثقافيًا ولغويًا وأدبيًا وفنيًا، وفيما يتعلق بمجالات الترجمة الفورية والتحريرية، وتوفير التدريب والتطبيق اللازم للطلاب باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، وتنمية قدرة الطالب على أن يصبح مترجما أكثر فاعلية في المجتمع.

ويعد برنامج الترجمة الفورية والتحريرية برنامج بمصروفات يمنح درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها، ويهدف إلى تقديم مقررات دراسية جديدة ومتميزة وغير تقليدية وأكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية الكلية ورسالتها، ويتولى التدريس في البرنامج أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة العربية، ممن لهم خبرات قيمة في هذا المجال وسبق لهم تقديم إسهامات نظرية وعملية فيه.